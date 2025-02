Lettera43.it - Russia, liberato il cittadino statunitense Marc Fogel

Leggi su Lettera43.it

, l’insegnante eamericano arrestato innel 2021 per possesso di marijuana terapeutica, è statoe farà ritorno negli Stati Uniti. La Casa Bianca ha confermato il rilascio in una nota, specificando che il negoziato è stato condotto dall’inviatoSteve Witkoff durante una visita a Mosca. Washington ha descritto l’accordo come «uno scambio che dimostra la buona volontà dei russi e un segnale di progressi verso la fine del conflitto in Ucraina», senza però rivelare ulteriori dettagli sui termini dello scambio.Zelensky: «Disposti a discutere di scambi territoriali»Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere disposto a discutere uno scambio territoriale per favorire i negoziati di pace con la. «Scambieremo un territorio per un altro», ha affermato, facendo riferimento alla regione russa di Kursk occupata dall’Ucraina sei mesi fa, pur senza specificare quale territorio occupato dall’esercito russo potrebbe essere richiesto in cambio.