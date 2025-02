Lanazione.it - Rufina, i funerali di Eleonora Guidi uccisa dal compagno. Una comunità distrutta dal dolore

(Firenze), 11 febbraio 2025 –da sabato scorso è unadilaniata dale dallo sgomento. La morte di, giovane mamma 34enne accoltellata dalLorenzo Innocenti nel loro appartamento di via Pavese, ha scosso il comune fiorentino. Domani, paese a 25 chilometri a est di Firenze, raccoglierà il suonel lutto cittadino proclamato per idella 34enne. "Venerdì il pranzo insieme. Tranquilla, come sempre" Già oggi è stata allestita la camera ardente nei locali dell'oratorio don Angelo Fabbri in via Martiri di Berceto, dove dalle 16 sarà possibile portarle un ultimo saluto e dove domani, alle 14,30, si svolgeranno le esequie. «Ho avuto modo di parlare con i familiari di- dice il parroco don Luca Meacci -. Sentono la pesantezza di questo momento a cui si aggiunge lo sgomento per non sapere il perché.