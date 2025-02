Lanazione.it - Rubini a Cortona. La doppia vita del dottor Jekyll

Sergioè attore e regista al teatro Signorelli di. Insieme a Daniele Russo porta in scena "Il caso" stasera e domani alle 21.15 lo spettacolo quasi tutto esaurito è tratto dal romanzo di Robert Louis Stevenson per l’adattamento di Carla Cavalluzzi e Sergioe la regia dello stesso. In scena anche Geno Diana, Roberto Salemi, Angelo Zampieri e Alessia Santalucia. Henryè uno stimato e blasonato studioso della mente vissuto tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, proprio nello stesso periodo in cui nasce e si sviluppa la psicanalisi. Dopo un’affannosa e solitaria ricerca sui disturbi psichici dei propri pazienti, il grande luminare è approdato all’individuazione delle cause della malattia mentale: all’origine di quei disturbi vi è il conflitto tra l’Io e la sua parte oscura, la sua Ombra, quella battezzata in quegli anni con il nome di Inconscio.