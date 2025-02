Ilrestodelcarlino.it - Rubano quattro ruote. Filmati e arrestati

Avevano appena rubatoda un’auto parcheggiata in una piazzetta di Calcara, i due diciannovenni albanesil’altra notte dai carabinieri del nucleo radiomobile di Borgo Panigale. Un colpo filmato in diretta da un vicino della proprietaria della Audi A3 parcheggiata sotto casa, a poca distanza dal centro sportivo. Il cittadino stava guardando dalla finestra si era accorto di questi due soggetti che trafficavano accanto a un’auto, per poi allontanarsi lasciando il suo mezzo sospeso sul cric e una pila di mattoni. Mentre però i malviventi si allontanavano da Calcara, la loro auto ha incrociato quella dei carabinieri, inviati sul posto dalla centrale operativa. I militari, osservate le due persone sospette a bordo di un’altra Audi A3, li hanno fermati. I due giovani non hanno potuto fare altro che obbedire all’alt della pattuglia che, dopo avere proceduto all’identificazione dei due occupanti, ha notato che avevano le mani sporche.