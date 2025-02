Dayitalianews.com - Ruba alcolici in un supermercato poi aggredisce la responsabile del punto vendita per scappare. La donna, pontina, resta ferita

Leggi su Dayitalianews.com

A Latina, un tentativo di furto all’interno di un notosi è trasformato in un’aggressione ai danni delladel. Il protagonista della vicenda, un cittadino russo, è stato fermato e arto in flagranza di reato dagli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato.Fermato dopo il furto: l’aggressione allaL’episodio si è verificato nella mattinata odierna, quando ladelha notato l’uomo, già conosciuto per precedenti piccoli furti, aggirarsi tra le corsie con un comportamento sospetto. Monitorando la situazione tramite il sistema di videosorveglianza interna, ha visto il sospetto prelevare quattro bottiglie di vino e nasconderle all’interno dello zaino, per poi dirigersi verso l’uscita senza passare dalle casse.