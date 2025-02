Royal Enfield svela la Shotgun 650, una vera limited edition

Leggi su .com

(Adnkronos) –ha annunciato il lancio della nuova650 in edizione limitata, frutto di una collaborazione esclusiva con ICON Motosports, brand iconico nel mondo dell'abbigliamento e degli accessori per motociclisti. Questo modello trae ispirazione dalla celebre custom Always Something di ICON, precedentemente esposta all’EICMA 2024 e al Motoverse 2024. La nuova.L'articolola650, unaproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?