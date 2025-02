Quifinanza.it - Rottamazione quinquies bocciata e tagli Irpef rimandati, scontro sulle coperture in Senato

Leggi su Quifinanza.it

Nuovo stop per l’esame del decreto Milleproroghe in commissione Affari Costituzionali del. Ancora nessuna votazione sugli emendamenti, con la seduta rinviata di nuovo per la giornata di oggi 11 febbraio, alle 12.I gruppi di minoranza alzano il tono dellocontro l’emendamento dei relatori, che riapre laquater per chi ha perso il beneficio e sposta in avanti le scadenze del concordato preventivo biennale. La richiesta di eliminare la proposta unisce l’intero fronte dell’opposizione. Se non verrà ritirata, il voto sugli oltre 1.300 emendamenti sarà inevitabile.Il dilemma tra rigore e concessioni fiscaliSe da un lato il leader della Lega Matteo Salvini è il principale promotore dell’operazione, dall’altro il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti deve fare i conti con i parametri europei e le preoccupazioni dei mercati.