Quotidiano.net - Rose Villain, di cosa parla ‘Fuorilegge’, la canzone di Sanremo

Leggi su Quotidiano.net

torna al Festival didopo il successo di pubblico – il piazzamento finale in classifica era stato al 23esimo posto – di ‘Click Boom!’, il brano con il quale si è fatta conoscere a milioni di persone in tutta Italia e con il quale ha partecipato al Festival di2024. E sul palco del Teatro Ariston l’artista milanese porta, un brano che a tratti ricorda molto da vicino le atmosfere proprio di ‘Click Boom!’. Anzi, che dichiaratamente ne è il prequel.è stata infatti scritta prima di ‘Click Boom!’. “E’ unachedi desiderio – spiega-. Mi piace sempre andare ad esplorare i vari lati dell’amore e ho capito che la parte del desiderio di quella passione un po’ quasi soffocante a tratti in realtà è forse una delle cose che più fa sentire vivi.