Gqitalia.it - Rose Villain con Fuorilegge porta l’amore senza regole a Sanremo 2025

Leggi su Gqitalia.it

torna sul palco di. Dopo la partecipazione dello scorso anno, in cui gareggiò con Click boom! arrivando al 23esimo posto, l’artista milaneseall'Ariston, brano scritto insieme a Federica Abbate, Nicola Lazzarin e Sixpm. La canzone affronta il tema del, e ne esplora le dimensioni della solitudine, del desiderio e del rimpianto, rivelando le dinamiche complesse di un sentimento ribelle e irrisolto. La protagonista si interroga su cosa stia facendo l'altro mentre tutti dormono, riflettendo sulla nostalgia e sull'incapacità di dire di no a questo amore travolgente e allo stesso tempo distruttivo.Cosa fai mentre tutti dormono?Chissà se mi pensi o no mentre la luna cala su di noiSplende in alto, guarda, mai una volta giudicaNostalgia puttanaSono sola come leiChe cosa fai mentre tutti sognano?Ma forse ho oltrepassato il limite di oreteSento il tuo nome e inizia a piovere fuori e dentro meIl brano comincia con una domanda e ci rende partecipi di una notte insonne, densa di pensieri e tormenti, in cui a far compagnia alla protagonista c’è solo la luna che guarda e non giudica mai.