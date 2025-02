Ilrestodelcarlino.it - Romagnoli e Marinozzi sul gradino più alto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per la terza volta, i ballerini professionisti elpidiensi Saraed Emanuele, sono saliti sul podio piùdel campionato italiano assoluti professional di danze standard, vincendo nuovamente il titolo e confermandosi veri campioni. "Siamo onorati di aver condiviso la pista con grandi campioni che abbiamo sempre stimato e che, come noi, hanno portato del buon ballo al palazzo dello sport di Riccioni" commentano i pluricampioni di ballo, ringraziando la coach Gabriela Ricci, oltre agli allievi dell’Asd Shine A Light per il sostegno, oltre alle famiglie e ai compagni di studio del Dance World Center per il tifo e il supporto. Una vittoria arrivata nonostante un piccolo infortunio al piede capitato alla ballerina che, mostrando una determinazione e una caparbietà esemplari, è andata avanti lo stesso, confidando nella preziosa complicità del suo partner.