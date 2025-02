Lapresse.it - Roma, violentò ragazza immagine: pr accusato di un’altra violenza dai domiciliari

I carabinieri della Stazione di Bracciano hanno eseguito un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti del 37enne peruviano, già arrestato per una primaai danni di una giovane di 20 anni. Secondo quanto emerso dalle indagini l’uomo era già ai. Le indagini, coordinate dal Gruppo Antidella Procura di, sono state avviate dopo la presentazione della madre della giovane presso la caserma dei carabinieri di Bracciano dove ha raccontato quanto appreso dalla figlia, ovvero che la stessa, tra la sera del 23 e il 24 gennaio, sarebbe stata invitata a una serata in discoteca da un noto pr della capitale, che, approfittando della promessa di un lavoro quale, avrebbe indotto la giovane a bere e assumere sostanze stupefacenti per poi approfittarne una volta giunti presso l’abitazione ove lo stesso era sottoposto alla misura degli arresti