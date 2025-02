Cityrumors.it - Roma, traffico in tilt e bus fermi: cosa sta succedendo in pieno centro?

Autobusin fila, macchine spente e letteralmente bloccate in mezzo alla strada, con le persone che scendono e vanno a piediScene di ordinaria amministrazione. Ailè unanormale, si sa, il problema è che sta diventando consuetudine anche il caos. Già perché quello che è successo e stanella capitale nella prima serata, ovvero mentre la gente lascia gli uffici per tornare a casa, non è proprio consueto. Anzi, è allucinante. E tutto questo succede a due passi daldella città.ine busstain? (Foto Cityrumors.it)Nel quartiere Prati, uno dei più conosciuti della capitale, anche perché è a due passi da Piazza del Popolo, la gente è ferma da ore in macchina, col motore spento ed è stato costretto a scendere dalla propria auto, lasciarla in mezzo alla strada e scendere a piedi per vedereè successo.