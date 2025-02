Unlimitednews.it - Roma, Tajani “Con riforma di Fi salto di qualità per la Capitale”

(ITALPRESS) – “Si devono dare risposte concrete alla più grande città d’Italia, per dare migliore risposte ai cittadini, nel 2025 l’organizzazione della città diè obsoleta, il tema fondamentale è lavorare per un decentramento amministrativo basato sul principio di sussidiarietà, servono poteri dati a chi è più vicino al cittadino” Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio, intervenendo al convegno “Proposta dicostituzionale – Più poteri per”. “Questacostituzionale va in questa direzione,ha bisogno di fare undi” ha aggiunto.(ITALPRESS) col5/gsl/trl/xc3Unlimited News - Notizie dal mondo