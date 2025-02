Romadailynews.it - Roma: spari in strada a Nettuno, gambizzato 37enne, indagini per trovare movente e aggressori

Une’ statonella tarda serata di ieri in via Rosario Livatino a. Secondo una dinamica raccontata dall’uomo ma ancora in fase di accertamento da parte degli agenti del commissariato di Anzio, la vittima alle 23:20 circa sarebbe stata avvicinata da un’auto con alcuni uomini a bordo.Uno degli occupanti della vettura, avrebbe estratto una pistola e ha sparato alcuni colpi ferendo ilalla gamba sinistra. A quel punto, glisi sono dileguati mentre il ferito, in codice rosso, e’ stato trasportato in ospedale ad Anzio.Le sue condizioni non farebbero temere per la sua vita ma la prognosi resta riservata. Lesono in corso per stabiliree responsabili del grave ferimento.Agenzia Nova