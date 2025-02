Sololaroma.it - Roma, si avvicina la gara col Porto: domani la conferenza stampa di Ranieri

Archiviato la vittoria di rigore contro il Venezia, è arrivato il momento per ladi guardare avanti. Giovedì 13 febbraio alle 21:00, infatti, la squadra capitolina è attesa all‘Estadio Do Dragao di, per l’andata dei playoff di Europa League contro i dragões.sarà una giornata piena ed importante per i giallorossi, che sono attesi dalla rifinitura di Trigoria per le 13:00, per poi decollare in direzionegallo verso le 16:00.Ladi Claudio per la presentazione dellaè attesa intorno alle 19:45, con al suo fianco un giocatore ancora in attesa di definizione. Non sarà a disposizione del tecnico testaccino, Devyne Rensch, reduce da un lieve stiramento alla zona dell’adduttore nell’allenamento odierno. Insieme a lui non prenderanno parte alla trasferta ingallo neanche Salah-Eddine e Gourna-Douath, non inseriti in lista Uefa.