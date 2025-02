Romadailynews.it - Roma: sgomberate 10 case occupate ad Anzio, abusivi denunciati

10abusivamente ad, sul litorale di. Non arretra la strategia della Questura diper il recupero di spazi ed immobili sottratti alla proprieta’ privata da occupanti senza titolo. Questa mattina, a partire dalle prime ore dell’alba, sotto il coordinamento del dirigente del commissariato di Polizia di, e’ stato ripristinato il diritto di proprieta’, in tutto il suo vigore, di 10 unita’ abitative che da tempo erano finite nelle mani di occupanti senza titolo nella zona di via Lago Maggiore. Gli occupanti, trovati all’interno dei singoli appartamenti, sono stati identificati e sarannoall’autorita’ giudiziaria.Nel dettaglio, tre appartamenti sono stati riaffidati ai vincitori delle aste immobiliari che nel corso degli ultimi mesi si erano perfezionate.