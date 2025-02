Sport.quotidiano.net - Roma: qualità palla a terra e pressione asfissiante per la seconda vittoria fuori casa

10 febbraio 2025 - Tre punti preziosi e laconsecutiva lontano daper dare continuità. Laaveva un terrificante bisogno di confermarsi e nonostante l'avversario sulla carta battibile, è stato necessario dare fondo a tutte lea disposizione di mister Ranieri e della sua squadra per fare la differenza nella sfida contro il Venezia, vinta per 0-1. Il golnon a caso lo firma il giocatore migliore dei giallorossi per carisma eindividuali, ovvero Dybala, il quale trasforma il calcio di rigore ottenuto da Angeliño, forse l'uomo più in forma in questo momento tra i capitolini. Laprova subito a prendere il controllo della gara con il pressing alto, togliendo al Venezia la rapidità di verticalizzazione. Il gioco di Di Francesco fa grande affidamento al fraseggio rapido, ma manca diper superare lanista.