Roma Primavera battuta dalla Fiorentina, Falsini: "Giocato una partita incredibile"

Dopo tre successi consecutivi si è fermata la corsa della1-0nel match andato in scena ieri al Tre Fontane.che, per l’andamento che ha avuto, lascia un po’ di amaro in bocca ai ragazzi di, che perdono così la testa della classifica e si trovano ora a dover inseguire proprio i viola ad una lunghezza di distanza.: “Mancata un po’ di precisione e calma”Al termine della gara,ne ha commentato l’andamento nella consueta intervista ai canali ufficiali del club: “Abbiamo fatto una. Soprattutto nel secondo tempo abbiamounafantastica. È mancata un po’ di fortuna, di precisione e un po’ di calme nel gestire le situazioni. De Marzi non ha fatto una parata e credo che uno dei migliori dellasia stato Vannucchi”.