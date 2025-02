Sololaroma.it - Roma, Porto nel mirino: Ranieri si affida ad Hummels

Archiviata la vittoria per 1-0 con il Venezia, laè pronta a tornare in campo. I giallorossi si sono riscattati dopo l’eliminazione in Coppa Italia e vogliono ritrovare la definitiva continuità, avuta in parte all’inizio di questo 2025. Il focus si sposta ora sull’Europa League, una competizione da onorare al meglio. L’obiettivo è quello di strappare il pass per gli ottavi di finale, tramite playoff. I capitolini stanno preparando in ogni minimo dettaglio la prossima gara con il, in programma giovedì 13 febbraio alle 21:00 allo stadio Do Dragao. Un match estremamente delicato, contro un cliente ostico.Claudioè consapevole di trovarsi di fronte ad un avversario forte, che conosce bene il peso delle serate europee. Il coach di Testaccio si affiderà ad alcuni degli elementi importanti del suo scacchiere, con la lente d’ingrandimento che passa sulla retroguardia.