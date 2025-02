Sololaroma.it - Roma, oggi la ripresa degli allenamenti a Trigoria: Porto dietro l’angolo

L’importante vittoria di domenica contro il Venezia ha regalato allafiducia, entusiasmo e tre punti di fondamentale importanza in classifica per non perdere terreno rispetto alla zona europea. Proprio in campo continentale i giallorossi saranno chiamati ad una nuova grande prestazione per poter sperare di continuare il proprio cammino e provare a replicare le granfi cavalcate compiute nelle ultime due edizioni dell’Europa League.Non essendosi qualificati direttamente agli ottavi di finale, i capitolini dovranno affrontare gli spareggi, in un doppio confronto che li opporrà ad un avversario per nulla semplice come il. Molto importante sarà affrontare il match d’andata con la giusta mentalità ed atteggiamento, per potersi giocare al meglio le proprie carte nel match di ritorno.