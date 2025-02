Sololaroma.it - Roma made in Italy, 4 nomi per il post Ranieri: Sarri prende quota

Leggi su Sololaroma.it

Mesi decisamente intensi attendono la, su diversi fronti. Il campo vedrà la banda diintenta in una proibitiva rimonta in campionato e focalizzata su un’Europa League, già da giovedì contro il Porto, diventata rapidamente obiettivo principale della stagione. Fuori invece si getteranno le basi per la squadra che verrà, tra veterani in bilico, rinnovi da imare (quello di El Shaarawy si avvicina), conti da far quadrare e soprattutto nuovo allenatore.Una questione quest’ultima spinosa e finora non affrontata con molta intelligenza dal club. Ghisolfi eavevano dichiarato, ancora prima di Natale, che la società fosse già al lavoro per individuare il profilo adatto, che sarebbe stato di primissimo livello. Aspettative dunque alzate al massimo, ma ora sembra esserci più cautela, con il Ds giallorosso che, prima del Milan in Coppa Italia, ha preferito sorvolare e concentrarsi sul presente.