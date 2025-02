Notizie.com - Roma in tilt, la sosta selvaggia blocca il traffico in pieno centro: cosa sta accadendo a Prati

Leggi su Notizie.com

Ildella città diè andato completamente innella serata di oggi a causa di un episodio, a quanto pare, di inciviltà. Episodio che ha paralizzato la viabilità nel quartierein, lailinsta(NOTIZIE.COM FOTO) – Notizie.comUn’auto parcheggiata di traverso su viale Giuseppe Mazzini ha provocato il blocco totale delnel quartiere situato sulla sponda occidentale del fiume Tevere. Con lunghe file di autobus e veicoli costretti a fermarsi per ore.Enormi disagi per i cittadini e i pendolariLa situazione si è aggravata rapidamente, creando enormi disagi per i cittadini e i pendolari. Numerosi autobus sono rimastiti lungo la strada, mentre automobilisti e motociclisti cercavano disperatamente di trovare un passaggio alternativo.