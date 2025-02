Ilfattoquotidiano.it - Roma, in carcere pr 37enne: è accusato di aver violentato due ragazze mentre era già ai domiciliari per stupro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Era già finito inper essere evaso dai, dove si trovava in custodia cautelare con l’accusa di, ecommesso una nuova violenza. Ora unperuviano, noto pr di, èdi un altro episodio quasi identico, che ha portato alla notifica di una nuova ordinanza di arresto. Nel periodo in cui era ai, sostiene l’accusa, ha invitato una ventenne a una serata in discoteca, promettendole un lavoro come ragazza immagine: nel locale l’ha convinta a bere e ad assumere droghe, per poi approfittarne sessualmente a casa propria. A sporgere denuncia è stata la presunta vittima il 26 gennaio, due giorni dopo l’accaduto.I carabinieri, coordinati dal gruppo Antiviolenza della Procura di, hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dell’indagato, rinvenendo indumenti e altri indizi utili a confermare la versione della vittima.