Sololaroma.it - Roma, i dettagli dell’affare Gourna-Douath: come scatta l’obbligo di riscatto

Leggi su Sololaroma.it

Lucasè arrivato allanell’ultimo giorno del mercato invernale dal Salisburgo, portando con sé aspettative e un intrigante meccanismo contrattuale. Secondo quanto riportato da Il Tempo, per trasformare il prestito in un acquisto obbligatorio il giocatore dovrà giocare il 50% dei minuti (recuperi esclusi) delle partite ufficiali disputate dai giallorossi dal momento del suo arrivo fino alla fine della stagione. Se questa soglia sarà raggiunta, lasarà obbligata a rire il centrocampista francese classe 2003, inviando un bonifico al club austriaco. La cifra sarà variabile e dipenderà dal piazzamento finale in Serie A.Le cifreL’accordo prevede infatti che l’acquisto costerà 20 milioni di euro se ladovesse concludere il campionato al settimo posto o più in basso.