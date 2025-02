Roma, gli agenti accerchiati dalla folla al Quarticciolo per salvare due spacciatori

Leggi su Open.online

Domenica 9 febbraio quattro poliziotti sono statie minacciati da una decina di persone nel quartiere del. Per evitare che duefinissero nei guai. Il Messaggero racconta che è accaduto in via Ostuni. Una pattuglia prova a fermare un cittadino tunisino del 2006 che guida una Volkswagen T-Roc. Lo blocca in piazza. Lui non ha i documenti e ha precedenti per droga. Ma in suo aiuto arriva un complice di due anni più grande. Dice gliche devono andarsene perché l’amico «non ha fatto nulla di male. Semplicemente non aveva la patente».I documentiA quel punto glivengonoda una decina di connazionali dei due fermati. Alla fine uno dei poliziotti tira fuori la pistola e lasi disperde. La polizia blocca i due identificati.