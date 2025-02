Romadailynews.it - Roma: “dammi 350 euro se rivuoi indietro la tua playstation”, arrestato 22enne

I Carabinieri della Stazione di Marcellina, in collaborazione con i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Tivoli hannoin flagranza, unno, gia’ noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di estorsione.In particolare, l’attivita’ e’ scaturita a seguito di una denuncia presentata da un 24enne, il quale ha riferito ai Carabinieri che, il 7 febbraio scorso aveva subito il furto di una. Per la restituzione della console, ilavrebbe contattato la vittima e sotto minaccia, avrebbe stabilito il luogo dello scambio e richiesto la somma contante di 350.Ragion per cui, nella mattina di sabato, i militari hanno organizzato un mirato servizio nei pressi della metro Rebibbia, luogo scelto per lo cambio, e una volta individuato il, lo hanno bloccato, riuscendo a recuperare la refurtiva che e’ stata restituita alla vittima.