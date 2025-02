Romadailynews.it - Roma: controlli a tappetto in 4 Municipi, 3 arresti e 4 denunce

Leggi su Romadailynews.it

I Carabinieri della Compagnia diTrionfale hanno effettuato un’ampia attivita’ di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalita’ diffusa nel I, II, XIV e nel XVo. Il bilancio dell’attivita’ e’ di tre persone arrestate, quattro denunciate alla Procura della Repubblica e quattro sanzionate in via amministrativa. In particolare, i Carabinieri della stazione diOttavia hanno arrestato e condotto nel carcere diRegina Coeli, unno di 49 anni, gia’ sottoposto alla misura deglidomiciliari, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per violazioni imposte dal Tribunale di. Poco dopo, invece, i Carabinieri della stazione diTomba di Nerone hanno arrestato un cittadino di 47 anni, originario di El Salvador, gia’ sottoposto alla misura di sorvegliato speciale, con obbligo di soggiorno nel Comune di, poiche’ sorpreso ubriaco in un bar al di fuori dell’orario consentito.