Romadailynews.it - Roma: cade dalla finestra del b&b mentre pulisce vetrata, grave ragazza 19enne

Leggi su Romadailynews.it

E’ ferita in manierama non rischia la vita ladi 19 anni caduta nella tarda mattinata di oggipuliva i vetri delle finestre di un b&b in via Filippo Turati a.La, regolarmente assunta, poco dopo le 12 stava pulendo unaquando e’ caduta all’esterno facendo un volo di circa sette metri. Soccorsa dagli operatori del 118 e’ stata trasportata in codice rosso presso il Policlinico Umberto I, non in pericolo di vita.Sul posto I Carabinieri della Stazione diPiazza Dante.Agenzia Nova