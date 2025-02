Unlimitednews.it - Roma, blitz antidroga a Tor Bella Monaca, 8 in manette

(ITALPRESS) – Guidati dal loro “Faro”, gli agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto e sequestrato lo stupefacente del tipo hashish e cocaina occultato tra i ciuffi d’erba dei prati delle aree verdi urbane o in piccole fessure ricavate tra gradini di spazi pubblici, nel corso dell’ennesimoin zona Torandato in scena nel pomeriggio di ieri. Sono otto complessivamente le persone arrestate in flagranza. Tra i reati contestati, oltre allo spaccio di sostanze stupefacenti, anche l’evasione e la resistenza a pubblico ufficiale opposta ad alcuni dei soggetti fermati.L’occultamento dello stupefacente in spazi pubblici open air, quale stratagemma utilizzato per rendere più difficile il ritrovamento da parte delle Forze di Polizia, non aveva fatto i conti con il fiuto delle unità cinofile della Questura e, in particolare, con “Faro”, il canedella Polizia di Stato, che non si è fatti ingannare.