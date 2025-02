Romadailynews.it - Roma: blitz anti droga a Tor Bella Monaca, otto spacciatori arrestati

Guidati dal loro ‘Faro’, gli agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto e sequestrato hashish e cocaina occultato tra i ciuffi d’erba dei prati delle aree verdi urbane o in piccole fessure ricavate tra gradini di spazi pubblici, nel corso dell’ennesimoin zona Torandato in scena nel pomeriggio di ieri. Sonocomplessivamente le persone arrestate in flagranza. Tra i reati contestati, oltre allo spaccio di sostanze stupefacenti, anche l’evasione e la resistenza a pubblico ufficiale opposta ad alcuni dei soggetti fermati. A condurre le operazioni il dirigente del VI Distretto di ps Casilino, che sia e’ avvalso della collaborazione, oltre che degli agenti della Polizia di Stato, anche di unita’ operative della Guardia di Finanza e della Polizia Locale diCapitale.