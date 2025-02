Sololaroma.it - Roma, avviati i contatti per il riscatto di Saelemaekers: la richiesta del Milan

Leggi su Sololaroma.it

Alexissi è preso la. All’esterno belga sono bastati pochi mesi per conquistare la fiducia di tutti, dai compagni di squadra a Claudio Ranieri, passando per i tifosi giallorossi e i Friedkin. L’ottimo rendimento sul campo riflette l’entusiasmo che l’ex giocatore die Bologna sta dimostrando nei confronti di una piazza che già lo ama e spera di vederlo a lungo vestire la maglia giallorossa. L’esterno è arrivato nella Capitale nell’ambito di uno scambio di prestiti, senza diritto di, che ha coinvolto anche l’attaccante inglese Tammy Abraham.Lasi è mossa con largo anticipo per cercare di impostare una trattativa con ilper l’acquisizione definitiva del belga. Il primo contatto ufficiale tra le due società è avvenuto nella seconda metà di gennaio ao, ma l’incontro non ha prodotto risultati incoraggianti.