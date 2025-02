Quotidiano.net - Rocco Hunt, "Mille volte ancora": significato della canzone di Sanremo 2025

Leggi su Quotidiano.net

Con "", il brano con cuipartecipa a, il rapper salernitano mescola rap e musica mediterranea, esprimendo il sentimento di nostalgia per la propria terra e l'emozione di chi è costretto a lasciarla per inseguire sogni e opportunità. "" racconta la sua storia, ma anche quella di molti ragazzi che vivono situazioni simili. "Se dovessi pensare a una sola immagine per definire la mia, sicuramente direi: un quartiere qualunque o un bambino che sogna”, dice il rapper. E spiega così ildel suo pezzo: “Parlalontananza che si prova quando si lascia casa per andare fuori a cercare un lavoro, un'identità, per salvarsi. Lanon è solo una storia “meridionale”, perché ci sono tante persone anche al nord che lasciano l’Italia per cercare fortuna all’estero.