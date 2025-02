Iodonna.it - Rocco Hunt al Festival di Sanremo porta brano-denuncia contro la violenza e la lotta alla criminalità organizzata, dal titolo "Mille vote ancora"

(Im), 11 feb. (askanews) – «Se il mondo è sporco noi dobbiamo mandare i bambini a scuola, perché la scuola, la cultura sarà la loro salvezza. Questa è la cosa principale ed è anche il motivo perché io cerco di dare a mio figlio l’educazione che non ho avuto io. Dico sì, lo stato è assente, ma come noi in mezzo a quei banchi. Cioè nemmeno io ho fatto qualcosa all’epoca, ho rimediato dopo. Studiare da autodidatta come ho fatto io è un peccato, però anche dalle istituzioni mi aspetto che la scuola sia paritaria sia lo stesso per tutte le regioni italiane», ha detto, artista in gara aldi, con unlae la, dal“. Leggi anche › La prima serata di2025: chi canta stasera.