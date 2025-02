Donnapop.it - Rkomi: sapete qual è il suo vero nome e perché si chiama così? Vi sveliamo la sua fidazata!

Leggi su Donnapop.it

è uno dei rapper più seguiti nella musica italiana contemporanea. Scopriamo di seguito tutti i dettagli che riguardano la sua vita, sia privata sia pubblica!Leggi anche:ha una nuova fidanzata: ecco chi è Viviana Vogliacco e dove l’abbiamo già vista in tvNel panorama rap italiano si è fatto strada, un artista tra i più promettenti della sua generazione. Nato a Milano, è cresciuto nel quartiere di Calvairate, nella zona orientale della città meneghina.Appena diciassettenne, poco prima di diplomarsi presso l’Istituto alberghiero, ha lasciato gli studi per dedicarsi interamente alla musica. Anche se i primi tempi per lui sono stati piuttosto duri (per mantenersi ha lavorato come lavapiatti), è riuscito a farsi strada e mostrare un talento originale. Inizialmente ha pubblicato i suoi brani su YouTube, per poi lanciare nel 2016 Dasein Sollen, il suo primo disco che, oltre a ottenere grandi consensi di pubblico e di critica, ha conquistato persino un disco di platino.