Superguidatv.it - Rkomi canta Il ritmo delle cose: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2025

Leggi su Superguidatv.it

Il. Ecco ile ilche l’artista porta sul palco dell’Ariston per gareggiare al 75esimo Festivalitaliana. C’è molta attesa su questo nuovo singolo e sulla sua performance. Riuscirà a non deludere le aspettative? Certo che sì. I suoi fan sono oltretutto pronti a sostenerlo in tutto e per tutto.Il: ildel brano diIl. Ecco le parole del brano portato dalnte scritto da:di J. Ettorre – M. E. Martorana – M. Pierotti – J. Ettorre – F. Catitti – L. V. Faraone e P.M. Lombroni Capalbo.“Dove sono i soldi adessoChe sei rimasta sola?Pornogra?a ma senza sessoE?etto senza drogaDov’è il tuo Dio?Pensavo poveri poveri noiNon sono problemi tuoiIl caos non sciopera maiOvunque prende formaUltimamente fumo ed escoVeramente pocoSto in mutande mentre fissoStupidamente il vuotoAncora e poi di nuovoFinché l’alba va via dalla viaNon mi è più chiaro se siaMusica o burocraziaQuesto caos che formaIlIlche ci muoveCi corre nella golaCi spezza le paroleÈ ilE ti stancherai come fai coi vestitiMi romperai come i tuoi giochi preferitiQuantedistruggiamo costruendoÈ un violento decrescendoÈ un moderno decrescendoÈ un inferno a fuoco lentoAmore senza sentimentoÈ un violento decrescendoE ti stancherai come fai coi vestitiMi romperai come i tuoi giochi preferitiQuantedistruggiamo costruendoÈ un violento decrescendoSi può fermare la pioggiaMa è inutile scomodare i cieliSe in quelle macchie di RorschachCi vedo, le più crudeliButtati nel mondo, siamo alla provaCome si lancia per caso un bouquet da sposaEsco da un’altra festa, esco dall’algoRitrovo la bellezza solo dietro l’imprevistoÈ caos che correChe lento muoreIlIlche ci muoveCi corre nella golaCi spezza le paroleÈ ilE ti stancherai come fai coi vestitiMi romperai come i tuoi giochi preferitiQuantedistruggiamo costruendoÈ un violento decrescendoÈ un moderno decrescendoÈ un inferno a fuoco lentoAmore senza sentimentoÈ un violento decrescendoE ti stancherai come fai coi vestitiMi romperai come i tuoi giochi preferitiQuantedistruggiamo costruendoÈ un violento decrescendoForse solo la stanchezzaTi porta dentro quella stanzaChe hanno chiamato libertàDi dire no, di dire bastaQuesto casino mi somigliaÈ il lato oscuro in piena vistaO è forse merda di un artistaÈ ilIlche ci muoveCi corre nella golaCi spezza le paroleÈ ilE ti stancherai come fai coi vestitiMi romperai come i tuoi giochi preferitiQuantedistruggiamo costruendoÈ un violento decrescendoÈ un moderno decrescendoÈ un inferno a fuoco lentoAmore senza sentimentoÈ un violento decrescendoE ti stancherai come fai coi vestitiMi romperai come i tuoi giochi preferitiQuantedistruggiamo costruendoÈ un violento decrescendo”Ildel brano diDi cosa parla il brano chepresenta a? Ebbene ilè un singolo che è nato mentre l’artista guardava, estasiato, il volo di una libellula.