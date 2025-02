Cityrumors.it - Ringhia e usa i capelli di una bambina come filo interdentale: prete esorcista sotto accusa

Scandalo nel mondo religioso: famosoto di atti inquietanti su una minorenneUn’ombra oscura si è abbattuta sul mondo religioso. Padre Carlos Martins, noto conduttore di un podcast sugli esorcismi e figura di spicco nella Chiesa cattolica, è statoto di atti inquietanti ai danni di una giovane adolescente.e usa idi una– Cityrumors.itL’episodio è avvenuto durante un tour delle reliquie di San Giuda a Joliet, in Illinois. Una volta reso noto, ovviamente, ha sollevato un polverone mediatico. Secondo la denuncia, infatti, Martins avrebbe afferrato idella ragazza, li avrebbe messi in bocca e avrebbe simulato un movimento simile al. Non solo, il sacerdote avrebbe anche emesso un ringhio, rendendo la scena ancora più inquietante.