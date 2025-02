Sport.quotidiano.net - Rimini, serata da dentro o fuori. In palio c’è la finale di Coppa Italia

Leggi su Sport.quotidiano.net

, mai più di questa sera. Intrae Trapani al ’Neri’ c’è ladi. Partendo da un’assoluta situazione di parità, dopo lo zero a zero di venti giorni fa in Sicilia. Unache fa gola alla squadra di Buscè che in campionato ha appena rialzato la testa battendo, proprio al ’Neri’, l’Ascoli. "Sappiamo che raggiungere lasarebbe qualcosa di straordinario per tutti, l’ambiente, la tifoseria, la città, i giocatori – non dimentica nessuno Antonio Buscè – Ne eravamo consapevoli fin dall’inizio perché l’abbiamo sempre onorata la. È una gara importante, ma che non deve diventare un’ossessione. Dobbiamo affrontare questa partita come tutte le altre partite, voglio la massima serenità dei ragazzi, la tranquillità di giocare una partita di calcio.