Rimanere a casa è il nuovo modo di uscire

è ildi. A parlare non è la pigrizia ma una ricerca di mercato, condotta da Censuswide. Questa tendenza, che ha anche un nome, nesting, emerge da uno studio che ha coinvolto adulti in coppia provenienti da diversi paesi del mondo. Per il 49% degli intervistati, San Valentino aè la scelta più gettonata. I motivi principali? Comodità, costo e desiderio di intimità.Per chi abbraccia questo spirito ecco tante idee per una cena in due, dal menù sfizioso, a una spolverata di cuoricini, un bel brindisi fino a un pensiero speciale. E per i più geek, l’invito può arrivare increativo e digitale come con la nuovissima app Inviti di Apple (anche online all’indirizzo icloud.com/invites.). L’invito può essere creato da chi ha un piano iCloud+, ma è possibile rispondere anche se non si ha un Apple Account o un dispositivo Apple.