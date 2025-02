Ilfattoquotidiano.it - Rilasciati i due librai dell’Educational Bookshop di Gerusalemme Est: divieto di tornare in libreria

Dopo aver trascorso due notti in custodia, ipalestinesi arrestati lo scorso sabato Ahmad e Mahmoud Muna sono statisabato dalla polizia israeliana, ma sono stati posti agli arresti domiciliari per cinque giorni dall’autorità giudiziaria. La notizia è stata riportata dal Times of Israel, che ha citato Ahmad Muna che ha dichiarato che l’arresto è stato “brutale e duro” ed è avvenuto senza una base chiara. Inoltre ai dueè stato vietato l’accesso alla loro storica, l’Educational, per i prossimi 20 giorni.L’irruzione della polizia israeliana nelladiEst ha avuto luogo sabato scorso, quando Ahmad e Mahmoud Muna sono stati arrestati con l’accusa di vendere libri contenenti “incitamento e sostegno al terrorismo”. Tra i testi sequestrati, la polizia ha indicato in particolare un libro da colorare per bambini intitolato “Dal fiume al mare“, una formula che, nel contesto arabo, è spesso associata alla prefigurazione della scomparsa di Israele.