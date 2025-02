Puntomagazine.it - Riforma medicina generale, Castellone (M5S): “Auspico la creazione di un ampio fronte Parlamentare”

Leggi su Puntomagazine.it

Mariolina(M5S): “Necessità per il Paese, ma anche opportunità per i medici”“Il diritto alla tutela della salute è sancito dalla Costituzione. Chi lo ostacola o ne impedisce la piena realizzazione, a maggior ragione per interessi di parte, non fa il bene del Paese.” Così la Vice Presidente del Senato Mariolina(M5S) in un articolo apparso su QuotiodianoSanità.it. “Per queste ragioniladi untrasversale che possa farsi carico di questa sfida in maniera responsabile, coinvolgendo tutti i portatori di interesse, a cominciare dalle associazioni dei cittadini e dei pazienti. Non è accettabile che si oppongano resistenze al cambiamento per motivi di convenienza o per difendere rendite di posizione. È il momento di evolvere verso un sistema che migliori le condizioni di lavoro dei medici e l’assistenza ai cittadini.