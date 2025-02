Sport.quotidiano.net - Riecco la vera Inter. Pronto riscatto con la Fiorentina. Gioia Inzaghi, scatta a -1 da Conte

Quattro giorni dopo la figuraccia del “Franchi” si rialza l’e nella rivincita con laconquista tre punti pesanti che la catapultano a -1 dal Napoli. Sotto gli occhi del ct azzurro Spalletti, partita decisa (2-1) da una capocciata di Arnautovic (croce e delizia del popolo nerazzurro ed eroe per una notte) ma pesantemente condizionata dagli errori dell’a squadra arbitrale. I campioni d’Italia sono andati in vantaggio grazie all’autorete di Pongracic dopo la concessione di un angolo che non c’era, la Viola ha pareggiato su rigore che ha fatto molto arrabbiare. Nel primo caso il Var non potevavenire (assurdità del regolamento e protocollo da rivedere), nel secondo La Penna è stato richiamato al monitor per il braccio sospetto di Darmian. Al di là dei due episodi, però, i campioni d’Italia hanno meritato il successo.