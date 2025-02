Ilgiorno.it - Riduzione oraria. Personale Rsa in agitazione

Stato dinelle Rsa di Cividate al Piano, Seriate, Gorlago, Dalmine, Brembate di Sopra e Predore, gestite dalla cooperativa sociale Universiis di Udine. Lo fanno sapere le organizzazioni sindacali territoriali di Cisl Fp, Fisascat Cisl, Fp Cgil e Uil Fpl, secondo le quali la cooperativa avrebbe messo in atto un piano di riorganizzazione aziendale interna, condi ore lavorative, "che si traducono in minore assistenza e cura dei residenti affidati alle loro cure, senza rivedere i piani e i carichi di lavoro delinteressato allaquindi con menoin servizio presente sui turni". I sindacati esprimono "preoccupazioni per l’erogazione degli standard assistenziali, che risultano sicuramente molto inferiori, e per la salute e sicurezza, oltre che degli operatori, che si trovano in meno a fare di più, delle persone fragili e anziane affidate alle loro cure".