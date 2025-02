Thesocialpost.it - Ricette mediche digitali via SMS o email, cambia tutto: da quando, per chi e a partire da dove

C’è una grande novità in arrivo per quanto riguarda le. Una novità che parte dalla Regione Lombardia e che via via è destinata a entrare in vigore in tutta Italia. Dal prossimo 15 febbraio, infatti, il servizio di notifiche via SMS odella ricetta elettronica non avverrà più in automatico, ma soltanto se i cittadini attiveranno l’apposito servizio sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico. “Se stai ricevendo il Numero di Ricetta Elettronica via SMS/e-mail e non hai ancora espresso l’interesse per il servizio, ricordati di farlo accedendo alla sezione notifiche del FSE. Dopo il 15 febbraio 2025, l’invio di notifiche via SMS/e-mail sarà disponibile SOLO per i cittadini che attivino il servizio”, ricorda la Regione Lombardia. Ma come si attiva il servizio di notifiche dal Fascicolo Sanitario?Leggi anche: Bonus Tiroide, cosa è, a chi spetta e come richiederlo (fino a 550 Euro al mese)Posto che l’utente abbia già attivato il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, per attivare il servizio di notifiche delledeve innanziaccedere alla sezione “Profilo e Impostazioni” del Fascicolo.