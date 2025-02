Ilfoglio.it - Riascoltare Mattarella su chi vuol cancellare la memoria delle foibe

Al direttore - Cesare Parodi è il nuovo presidente della Anm. Pur appartenendo a Mi è il procuratore aggiunto di Torino. La magistratura requirente conferma ancora una volta la sua egemonia sull’intera categoria.Giuliano Cazzola Le correnti dei magistrati, come dice il bravo Enrico Costa, non sono di destra o di sinistra, progressiste o conservatrici, dialoganti o rigide: “Sono, tutte quante, unite da una sola priorità, ovvero non perdere lo strapotere su nomine e carriere”. Al direttore - Alla incisiva e molto efficace trattazione, da parte di Stefano Cingolani sul Foglio di sabato scorso, della nascita e dell’evoluzione di Mediobanca andrebbe aggiunto che molta della fortuna di questo istituto è dovuta al decreto del capo provvisorio dello stato del 1947 che gli conferì la possibilità di operare a breve, come una banca commerciale, oltreché, come già era nella sua possibilità, a medio e lungo termine e ad acquisire partecipazioni.