Ilrestodelcarlino.it - Riapre i battenti ’La Bussola’, storico bar nel cuore della Vecchia di Vezzano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sabato pomeriggio è stato ufficialmente riaperto il bar ‘Laa La. Tante persone hanno partecipato all’inaugurazione alla presenza dei tre titolari Lorenzo Baricca, Alex Lolli e Alex Vaccari e del vicesindaco diMauro Lugarini. Lobar, situato sulla statale 63 e punto di riferimento per moltissime persone, era stato chiuso lo scorso dicembre. Il locale, dopo un breve periodo di stop, ora ha ripreso l’attività con una nuova gestione in cui collaborano alcuni dipendenti. Grande soddisfazione a Laper la ripresa del bar ‘La, frequentato non solo dai residenti delle frazioni limitrofe, ma anche da clienti di passaggio che spesso raggiungono la montagna. I titolari hanno espresso gratitudine a tutti coloro che hanno preso parte al taglio del nastro: "Grazie dia tutte le persone presenti sabato per l’inizio di questa nuova avventura".