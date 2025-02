Zonawrestling.net - REY MYSTERIO: “SEGUIRÒ L’ESEMPIO DI JOHN CENA?”

Leggi su Zonawrestling.net

Reyseguiràdi?Reyè una figura leggendaria nel mondo del wrestling professionistico, con un impatto che non può essere sottovalutato. Dopo oltre 30 anni dedicati a questo sport, il peso del tempo inizia a farsi sentire, e ora ha condiviso i suoi piani per il ritiro dalla competizione sul ring.Inizialmente, pensava di ritirarsi senza fare troppo rumore, ma ora si rende conto che non è una decisione facile. Sa che il momento del ritiro si avvicina sempre di più, quindi si sta preparando gradualmente.Durante una recente intervista nel podcast di Adrian Hernandez,ha rivelato che inizialmente pensava di ritirarsi senza fare troppo rumore, ma ora si rende conto che non è una decisione facile. Sa che il momento del ritiro si avvicina sempre di più, quindi si sta preparando gradualmente.