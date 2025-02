Formiche.net - Reti anti-droni sulla strada di Bakhmut. Ecco la nuova tattica di Mosca

Nell’oblast di Donetsk, nell’Ucraina orientale, i soldati russi hanno infatti costruito una rete “tunnel” lungo due chilometriche collega le due cittadine die Chasiv Yar. Questa rete è stata progettata e costruita principalmente per proteggere il sistema logistico dell’esercito di, in questo momento impegnato in una spinta offensiva indirizzata proprio verso Chasiv Yar, dalla minaccia degli onnipresentiFirst-Person View (Fpv).Un video mostra un soldato russo impegnato nella costruzione di questo tunnel, e in particolare nell’installazione di alcune-drone. “Per coprire le vie di rifornimento delle Forze Armate russe daiFpv, gli ingegneri militari stanno installandoprotettive. Il nostro gruppo mene più di due chilometri di-drone”, afferma il militare di, “Lesono posizionate sulle sezioni più esposte delle strade per garre il movimento sicuro delle nostre attrezzature.