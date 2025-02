Napolipiu.com - REPUBBLICA – Conte duro con la squadra: “L’obiettivo è l’Europa”. Annullato il riposo

con la: “”.il">Il tecnico del Napoli ha convocato laa Castel Volturno dopo il pareggio con l’Udinese. Seduta video per analizzare gli errori commessi in campo.Antonionon ha digerito il pareggio contro l’Udinese e ha preso una decisione forte. Il tecnico del Napoli hail giorno diprevisto per lunedì, convocando laal centro sportivo di Castel Volturno per una seduta straordinaria.Secondo quanto riporta, il momento è particolarmente delicato: “Il trend negativo delle ultime settimane, disastroso fuori dal campo e un po’ scoraggiante anche per le ultime prove degli azzurri, ha dato una spallata dolorosa ai sogni di gloria. Il club non si è infatti mosso sul mercato con la determinazione di chi crede davvero di poter compiere una storica impresa”.