Ilrestodelcarlino.it - Renato Serra e il suo tempo nel libro di Carlo Dolcini

Ildi. La luce si è spenta’ (Panozzo Editore, 2025) sarà presentato nell’aula magna della Malatestiana sabato 15 febbraio alle ore 17. L’evento, proposto nell’ambito delle celebrazioni per il 110° anniversario della morte dell’illustre cesenate, sarà introdotto dall’assessore alla cultura Camillo Acerbi, a cui seguiranno gli interventi di, Marino Biondi e Tommaso Panozzo.analizza alcuni aspetti di, cercando di approfondirne la figura: viene così ricostruita la genealogia del letterato romagnolo a partire dalla fine del Cinquecento. Accurato inquadramento è poi fornito a Partenza di un gruppo di soldati per la Libia, uno di quegli scritti accumulati nel cassetto e pubblicato solo postumo, inviato dal, ancora in bozza, a Luigi Ambrosini e Benedetto Croce, due fra i pochissimi amici con cuiparlava di arte o schiudeva se stesso.