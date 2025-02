Calcionews24.com - Reijnders Milan: «Io provo sempre a dare il meglio possibile, sia con i gol che con gli assist. Gimenez? Lo abbiamo accolto bene»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Tijjani, centrocampista del, in conferenza stampa in vista del playoff di Champions League con il Feyenoord Tijjaniha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani delcontro il Feyenoord nei playoff di Champions League. Di seguito le sue parole. SU– «Tutto il gruppo aiuta .